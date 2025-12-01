Expedientan a la dueña del perro que atacó en Portonovo a tres personas

La dueña de un perro de raza potencialmente peligrosa se enfrenta a posible sanción después de que el animal mordiese a dos personas en Portonovo y se abalanzase sobre una niña, aunque sin causarle daños. «La propietaria tiene que aportar la documentación y asumir la responsabilidad», señalan desde el Concello de Sanxenxo.

Además, la intención es comprobar que tenga el seguro de responsabilidad civil y todo en el marco de un expediente que inicia la Policía Local, con un agente suyo herido aunque con lesiones que no han sido graves como la otra persona.. En cuanto al animal, por el momento seguirá en el citado centro de adopción.

En concreto, un policía local y un vecino de Portonovo sufrieron el sábado por la mañana heridas en una mano y brazo, producidas por el ataque de un perro de los considerados de raza potencialmente peligroso, Akita Inu.

El animal, según la información municipal, se encontraba suelto en el entorno de la carretera de circunvalación provocando importantes problemas de seguridad en la circulación de los vehículos y entorpeciendo el tráfico.

Fue en ese momento, en el que un policía local que se encontraba realizando la inspección de un vehículo se acercó al animal, con ánimo de retirarlo de la vía, y éste le mordió en una mano y en un brazo. A continuación, emprendió su camino hacia el centro de Portonovo.

Tras comprobar que no había sido la primera vez que el perro causaba problemas, los agentes contactaron con la propietaria para que viniese a recogerlo. Mientras tanto, la Policía Local custodió su presencia en la vía con señales lumínicas y acústicas, sin poder impedir que mordiese a otro vecino al que se acercó de formal violenta mordiéndole en el brazo y rompiéndole la cazadora.

Ante esta situación y la ausencia de la propietaria en el lugar, se llamó a la CAAN (Centro de Acogida y Protección de Animales) para la recogida del animal, pero antes todavía dio un gran susto a una niña de 5 años que se encontraba en el parque en el entorno de la piscina.

El cánido se abalanzó sobre la niña, «pero la rápida intervención de un policía impidió el ataque, cogiendo rápidamente a la pequeña en brazos y retirándola al vehículo policial junto a su madre, donde ambas permanecieron a salvo hasta la llegada de la CAAN».

La fuga de un animal potencialmente peligroso con lesiones puede conllevar sanciones administrativas de hasta 15.000 euros y al propietario se le considera responsable civil y penalmente de los daños que cause, recuerda el consistorio. Las multas, añade, varían según la gravedad de la infracción, desde sanciones por no haber adoptado las medidas para evitar la fuga hasta otras más elevadas por la fuga en sí.