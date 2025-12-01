Concluido el asfaltado de Pilar Bértola y la plantación de árboles junto a la estación

El Concello de Pontevedra, a través de la Concellería de Servizos Urbanos Básicos, acaba de finalizar varias intervenciones de mejora urbana en los barrios que repercuten directamente en la calidad de vida del vecindario.

La iniciada más recientemente es la de la calle Pilar Bértola, donde se completó el asfaltado del área liberada tras la demolición de una casa antigua deshabitada que estaba fuera de las alineaciones del plan urbanístico y funcionaba como un «tapón urbanístico». Su eliminación permitió ganar un espacio público.

En la zona de Valdecorvos, se finalizó la conexión peatonal que une el Parque das Regas con la Rúa da Sequiña. Supuso la creación de una senda peatonal de 75 metros. En la Rúa da Sequiña, la senda finaliza con una escalera y una cuesta adaptada para hacer accesible el camino desde la zona verde. Esta conexión, además, facilita el acceso peatonal a la calle José Malvar desde Valdecorvos. El diseño buscó la comodidad, funcionalidad e integración para los vecinos.

Finalmente, el Concello ha dado por concluida la plantación de árboles pendientes en María Victoria Moreno y en Rúa da Estación. Fueron trabajos que habían quedado pendientes del verano debido a la necesidad de que llegara el tiempo de invierno idóneo para este tipo de tareas.

En María Victoria Moreno, la actuación consistió en la construcción de un nuevo tramo de acera de 150 metros entre Arzobispo Lago y Arzobispo Xelmírez. El proyecto tenía como finalidad dotar de continuidad y seguridad al tránsito peatonal en una zona que carecía de ella. La nueva acera integra elementos para la humanización del espacio.