La magia navideña se adueñó desde ayer de Poio y las calles del municipio se llenan de ilusión, luz y diversión para todas las edades. Vecinas y vecinos de todas las edades se dieron cita esta tarde en la Praza do Mosteiro para inaugurar la Navidad, una fiesta que llegó cargada de música, animación y sorpresas, dando el pistoletazo de salida a una amplia programación familiar que se desarrollará en todo el municipio hasta el 6 de enero. Además, también hicieron su aparición los elfos navideños de Poio, protagonistas de los espectáculos navideños que visitarán todas las parroquias, y otras muchas sorpresas, como la actuación de la cantante Úrsula Pérez desde uno de los balcones de la Casa Consistorial. Junto con esta celebración, la Navidad poiense incluirá el Mercado de Nadal en Combarro, la papanoelada motera por las carreteras del municipio, la San Silvestre o la visita de Papá Noel a las parroquias.

Las calles de Poio ya lucen sus colores más navideños