Vilalonga organiza nueve días de actividades para la Navidad
El día 5 el Poli Paco leerá el pregón inaugural
REDACCIÓN
Vilalonga ha organizado nueve días de actividades en su programación navideña. La propuesta organizada por la Asociación Cultural Os Cruceiros de Vilalonga, Mulleres Rurais A Candelaria, Comisión de Festas de Gondar y Vilalonga FC, se realiza bajo una carpa, con cañon de calor, financiada por el Concello, y se abrirá el próximo 5 de diciembre a las 21.00 horas. La recaudación irá destinada íntegramente a Xandre, un niño vecino de O Grove que padece una enfermedad rara, una dolencia neurológica que afecta principalmente a la sustancia blanca del cerebro y a su desarrollo psicomotor y cognitivo.
La cita arrancará el día 5 con el pregón a cargo de Abelardo Martínez, el Poli Paco, y habrá chocolate caliente y música en directo con Os Firrás. El sábado 6, a las 17.30 horas, habrá una Pandeiretada con la Asociación Os Cruceiros de Vilalonga, Mulleres Rurais A Candelaria, Adro Vello do Grove, Pandeiretas Breogán, Cinco en Zocas y Os Gatiños de Portonovo.
El sábado 6, por la mañana y por la tarde, habrá un triangular de fútbol de cadetes y juveniles. El domingo 7 de diciembre, a las 11.00 horas, una andaina con sorteos, mercadillo solidario, sesión vermú y música don Dani Kölmel. El viernes 12, a las 16.30 horas, habrá en Encontro de Labores, y el domingo 14, a las 11.30 horas, la carrera de San Silvestre.
El sábado 20, Papa Noel visitará la Aldea Navideña a las 17.00 horas. Ese mismo día, se celebrará «Un Chocolatiño Quente?» en beneficio de Cáritas y el Banco de Alimentos Rías Baixas, aunque la carpa será un punto fijo de recogida de alimentos. El 27, se celebrarán dos torneos de fútbol, de biberones y veteranos. Y el 2 y 3 de enero, a partir de las 16.30 horas, se realizará un taller de galletas para los más pequeños.
