La UNED organiza un encuentro internacional en la ciudad

En un momento clave para la cooperación birregional entre Europa y América Latina, la UNED Pontevedra y la Fundación EU LAC organizan el próximo jueves 4 y viernes 5 de diciembre las II Jornadas EU-LAC, tituladas «Revisando los resultados de la Cumbre CELAC-UE 2025: ¿Nuevos impulsos para las relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y Europa?».

El encuentro aspira a servir de plataforma de análisis, debate y propuestas sobre el futuro de las relaciones entre ambas regiones. Allí se pretende reflexionar sobre las oportunidades y desafíos de la cooperación birregional en ámbitos como el desarrollo económico y financiero sostenible, el comercio, las inversiones y la integración regional, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, crisis de deuda, efectos de la pandemia, emergencia climática y un regreso al proteccionismo en algunos países.

Durante dos días, destacados representantes del ámbito académico, político y de organizaciones internacionales compartirán sus visiones. Así comenzará el acto del jueves 4, cuando también se presentarán dos informes recientes del Centro de Desarrollo de la OCDE: Perspectivas económicas de América Latina y Dinámicas del desarrollo del Caribe, con las exposiciones de Sebastián Nieto Parra y Juan Vázquez Zamora. Posteriormente, un panel de diálogo abordará los retos del desarrollo sostenible en estas dos zonas.

El viernes 5, la primera sesión abordará los avances y desafíos de los acuerdos comerciales y relaciones bilaterales, mientras que la sesión de la tarde se centrará en la agenda de inversiones y la iniciativa europea Global Gateway.

El punto culminante será la ceremonia de entrega de la I edición de los «Premios a Tesis Doctorales en Integración Regional, Unión Europea y América Latina», que reconocen trabajos sobre integración regional, desarrollo sostenible y relaciones birregionales.