Sanxenxo habilita una nueva zona de estancia en el Paseo dos Barcos

El Concello de Sanxenxo ha recuperado un nuevo espacio degradado en el Paseo dos Barcos como zona de estancia y descanso de vecinos y visitantes. Operarios de parques y jardines municipales, de la Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios dirigida por Yago Torres, renovaron una pequeña zona verde, ubicada al final del paseo en uno de los extremos de la Playa Panadeira. Así, además de mejorar el espacio con nuevas plantas y arbustos, acondicionaron el pequeño muro con piedra y colocaron cuatro respaldos, a modo de banco, que invitan a disfrutar de las bonitas vistas y tomar un descanso, a la sombra de un árbol que ya existía en la zona.

Los operarios municipales ajardinaron también una de las nuevas rotondas creadas en la carretera de A Vichona, dentro de la actuación de mejora de seguridad vial realizadas en la PO-504, con un olivo en la zona central de la glorieta, varias pequeñas plantas e iluminación.

El gobierno local recuerda que «Sanxenxo acaba de revalidar su doble galardón de Vilas en Flor por el cuidado de sus espacios verdes con dos Flores de Honra». Para esta edición, el Concello añade que «sumó como nuevo espacio a sus 220 zonas verdes, el Mirador de A Peixeira, así como la nueva zona ajardinada de Panadeira». Vilas en Flor es un programa que quiere mostrar la riqueza natural y paisajística del territorio mediante el reconocimiento público de todos aquellos proyectos de ajardinamiento, ornamentación floral, mobiliario urbano y espacios lúdicos que son un ejemplo a seguir.

PO-504

Por otra parte, la Xunta de Galicia resolverá la mejora de seguridad vial en el tramo final de la PO-504 que une Sanxenxo y Vilalonga. La actuación quedó pendiente, debido al problema con dos cesiones, que ahora se expropiarán para lograr un itinerario accesible en toda su longitud con aceras y aparcamientos.

Se logrará con el proyecto de «Mellora da drenaxe das estradas PO-550 y PO-504», por valor de 503.102 euros. La carretera PO-504 tiene una longitud de 4,46 kilómetros y vertebra de norte a sur Sanxenxo. Tiene un tráfico importante de 5.823 vehículos al día y fue objeto en los últimos años de importantes mejoras por valor de más de un millón de euros por parte de la Xunta. Entre ellas, el acondicionamiento de aceras en el que se invirtieron 223.502 euros, pero quedó pendiente un tramo final por falta de disposición de los terrenos al no llegar a un acuerdo de cesión con los propietarios.

Tras la actuación, la acera en este tramo final contará con 2,5 metros de ancho, y una banda de aparcamiento también de 2,5 metros. Para conseguir la plataforma para esta dotación, será necesaria la ejecución de un muro de 1,5 metros de altura máxima, que sostendrá las tierras.