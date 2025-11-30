Rueda cree que el «modelo Sanxenxo» hace que Galicia esté «de moda»

El presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda, no quiso perderse la cena del partido en Sanxenxo, celebrada anoche. Fue en ese foro, acompañado del presidente provincial, Luis López, y la conselleira María Martínez Allegue, donde el también titular de la Xunta puso como ejemplo a imitar a la localidad que dirige el alcalde Telmo Martín.

Ante seiscientos comensales, Rueda llegó a decir que gracias a localidades como Sanxenxo, «Galicia está de moda».

Y más que lo estará durante los dos próximos años, teniendo en cuenta que el Ano Xacobeo 2027 servirá para «hacer historia», pronosticó.

Sucederá así, a su juicio, con Sanxenxo jugando «un papel protagonista», porque el de este municipio es «un modelo para enseñar y del que presumir».

En este sentido, el presidente manifestó que «cuando salimos al exterior presumimos de las muchas cosas buenas que tiene Galicia, y entre ellas está Sanxenxo».

Un momento de la velada. / FdV

Un pueblo que refuerza la marca Galicia Calidade «gracias a sus gobernantes y sus vecinos», a los que prometió grandes inversiones si siguen confiando en el PP.

De lo que se trata es de «seguir gobernando y resolviendo problemas con ‘sentidiño’, e intentaremos que sea así por mucho tiempo gracias a gente responsable como Telmo Martín».

De este modo, sin escatimar en elogios hacia el regidor, Rueda también quiso destacar el papel de la exteniente de alcalde, María Deza, a la que agradeció «su generosidad para trabajar por toda Galicia como nueva responsable de la Axencia Galega de Infraestruturas».

Junto a su intervención, en la que no faltaron alusiones a «situaciones vergonzosas» que achacó al Gobierno de Pedro Sánchez, destacó la de Luis López, quien tildó al PP de Sanxenxo de «ejemplo perfecto» de partido por su «magnífica gestión, su proximidad con los vecinos y su capacidad de trabajo».

Telmo Martín respondió a los elogios destacando la ayuda que le prestan la Xunta y la Diputación, pues lo considera clave para que «Sanxenxo lleve ocho años avanzando».