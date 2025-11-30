«Resonancias» unirá música y salud mental en Pontevedra
La primera entrega será el 17 de diciembre con Merino y Eladio y los Seres Queridos
El Concello de Pontevedra y la productora Borneo presentan «Resonancias», un nuevo ciclo cultural que tiende puentes entre la música y la salud mental mediante una fórmula innovadora: conciertos mensuales acompañados de un coloquio en el que artistas y especialistas comparten experiencias alrededor de las emociones, de la vulnerabilidad y del bienestar personal.
La iniciativa nace como extensión del documental H.E.I. – Hacia el Espacio Interior, actualmente en producción, que explora el poder terapéutico de la música en un contexto en el que la ansiedad y la depresión forman parte de la vida cotidiana de muchas personas. «Resonancias» propone un espacio seguro, próximo y sensible para reflexionar sobre estas cuestiones desde una perspectiva cultural accesible a todos los públicos.
Cada sesión estará dirigida por la psicóloga Rosana Corbacho, especialista en salud mental en la industria musical y colaboradora en programas de divulgación cultural. Junto a ella participarán dos artistas invitados que combinarán una actuación musical y una conversación íntima alrededor de la creación, de las emociones y de sus experiencias ligada a la música. El formato busca derribar tabúes y fomentar una expresión emocional auténtica y compartida.
El evento piloto se celebrará el miércoles 17 de diciembre a las 20.00 en el Liceo Casino de Pontevedra, con la participación de Merino y Eladio y los Seres Queridos. La apertura de puertas será a las 19.30. Los conciertos permitirán escuchar dos propuestas musicales complementarias: la mirada introspectiva y emocional de Eladio, y la frescura de una nueva generación representada por Merino, que aborda en su trabajo temas como el crecimiento personal y el tránsito emocional.
Con «Resonancias», Pontevedra se sitúa como un referente en materia de innovación cultural con compromiso social.
