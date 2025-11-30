Una lluvia intensa y prácticamente torrencial no impidió que el espacio fluvial que separa a los puentes de Santiago y O Burgo se convirtiese ayer en el mejor campo de regatas posible para albergar el primer festival de Barco Dragón que organiza el club pontevedrés Libélulas BCS, en colaboración con el Club Naval de Pontevedra.

Resiliencia frente al cáncer palada a palada

Sobre las aguas pontevedresas, decenas de palistas llegadas de toda Galicia hicieron frente al diluvio para reivindicar una vez más el apoyo a supervivientes de cáncer de mama –la modalidad BCS–, así como aquellas personas que han superado otro tipo de enfermedades similares, enmarcados en la categoría ACS.

Tras el arranque del encuentro, que sirvió para reunir a las tripulaciones y sus respectivos capitanes y capitanas, la jornada dio paso a la parte deportiva, con una simbólica y rápida competición de 200 metros de distancia –la más corta para esta vertiente del piragüismo– que dio la salida al mediodía.

En ella, tomaron parte embarcaciones de doce competidoras del Club Auga Dragon Boat de A Coruña, el ADC Bolboretas Dragon Boat BCS de la ciudad herculina y el anfitrión Naval de Pontevedra, que coparon los tres primeros puestos, así como formaciones del Club Piragüismo Ciudad de Lugo, el Club Náutico Folixa de As Pontes (A Coruña) y un segundo equipo de Bolboretas.

No obstante, lo deportivo pasó a un segundo plano, ya que después de la sana competición se llevó a cabo una ofrenda floral para recordar a todos aquellas fallecidas y fallecidos por el cáncer de mama.

Posteriormente, los equipos involucrados en la jornada acudieron a la planta superior del Mercado de Abastos de Pontevedra, justo enfrente de la zona de regatas, para tomar parte en una comida de confraternización que puso el broche al primer festival de este tipo en Pontevedra.

De este modo, con una reivindicación conjunta entre los equipos por continuar visibilizando la lacra que supone esta enfermedad y la necesidad de ampliar la investigación médica, la Asociación Libélulas BCS completa un mes de noviembre de lo más especial, tras haber recibido de manos de la Diputación de Pontevedra una mención honorífica por su proyecto deportivo en el marco de los premios Boas Prácticas en Igualdade.

Entre sus objetivos, el colectivo pontevedrés aborda a través del Barco Dragón, una embarcación con motivos orientales que navega al son del tambor con la dirección de un timonel, muchos de los beneficios que tiene la práctica deportiva del piragüismo para supervivientes del cáncer de mama.

Es el caso de los avances en recuperación terapéutica, en la calidad de vida de las supervivientes o la disminución del impacto que causa la enfermedad, además de convertirse en una terapia conjunta clave en la recuperación física y mental de las participantes.