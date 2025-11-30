Pontevedra se convierte en destino de peregrinación por el Año Jubilar

El cumplimiento de un siglo desde las apariciones de la Virgen María y el Niño Jesús a Sor Lucía en la Casa del Inmaculado Corazón de María, en la ciudad de Pontevedra, merece toda una celebración. Por ello, para conmemorar el centenario, el próximo miércoles 10 de diciembre comienza el Año Jubilar, un período destinado al perdón, a la reconciliación y a la restauración de la vida personal y comunitaria concedido por mandato del actual Papa, León XIV. Esto convierte al santuario «en un lugar de peregrinación a nivel nacional e internacional», tal y como indica Javier Porro, el capellán de la Casa. Con este motivo, Pontevedra espera recibir a miles de visitantes a lo largo de este año. «Tenemos varios países que ya se están inscribiendo, como Polonia, Estados Unidos o Portugal» y también acuden desde diferentes partes de España, comenta la Madre María de Iranzu, pertenenciente a la Familia Religiosa del Verbo Encarnado, que desde el 2017 está atendiendo la Casa del Inmaculado Corazón.

El acto institucional de apertura de este Año Jubilar se celebra el martes 9 de diciembre a las 18.30 horas en la Real Basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra, por cuestiones de espacio, donde cualquiera que lo desee está invitado a acudir. Además, estarán presentes diversas autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Una vez terminada la inauguración, habrá misa a las 20 horas en esta iglesia parroquial, seguida de vigilia de adoración.

No obstante, un día antes de la apertura del Año Jubileo, el lunes 8 se realiza la despedida del Año Romano, cuando el Arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, presidirá la solemnidad en honor de la Inmaculada Concepción en la iglesia de San José. De esta forma, el Año Jubilar se enmarca entre dos años santos: el Romano en 2025 y el Compostelano en 2027.

Asimismo, el auténtico día de celebración es el miércoles 10, cuando se conmemora el centenario de la aparición. Por eso, con el fin de atender a todas las personas que se acerquen ese día a Pontevedra para ganar las gracias jubilares, se han programado cultos a lo largo de toda la jornada tanto en Basílica de Santa María como en la Casa del Inmaculado Corazón, donde las misas serán a las 11.00, 13.00 y 18.00 horas, seguida de la procesión con la imagen de las apariciones de Pontevedra hacia la basílica. Allí, las misas tendrán lugar a las 11.00, 12.30 y 20.00 horas.

Durante el Año Jubilar, los fieles tienen la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria, mediante la que la Iglesia concede la anulación de la pena temporal del pecado que ya ha sido perdonado. Además, con el objetivo de facilitar las confesiones, las celebraciones penitenciales se realizarán en distintos lugares de la ciudad. «Es importante matizar que este sacramento puede recibirse unos días antes o unos días después de comulgar, sin necesidad de que se haga en el mismo día de la peregrinación», según fuentes eclesiásticas.

Por otro lado, los grupos pueden realizar reservas de algunos espacios de la Casa tales como la capilla superior, donde estaba la habitación de Sor Lucía, para realizar convivencias, retiros o rezos.

«Hay que incidir en que la Virgen se apareció más veces, pero el Niño Jesús hace muy pocas apariciones», concluye la coordinadora Rosanna López.