Poio rinde tributo al amor más incondicional

Diecinueve matrimonios de Poio fueron protagonistas en la tarde de ayer del homenaje que el Concello les dedicó con motivo de sus bodas de oro. El acto, «muy especial y emotivo», se celebró en la Casa Rosada y contó con la presencia del alcalde, Ángel Moldes, y de la concejala de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, además de un nutrido número de familiares y amigos de las parejas.

Los matrimonios acudieron al escenario. | Gustavo Santos

Durante la previa del evento, las parejas se reunieron en un salón contiguo y compartieron anécdotas y reflexiones sobre el medio siglo de unión. En común, reconocían que los hábitos en cuanto al matrimonio habían cambiado, que en su época la gente se casaba mucho antes, lo que permitía que esta promoción de galardonados fuese de las más jóvenes en épocas recientes. Otros destacaron las vicisitudes que las costumbres del momento planteaban, como tener que pedir una carta a las autoridades religiosas para que la familia de la mujer diese luz verde al casamiento.

Pero más allá de las historias, el ambiente, según los participantes, era propio de una ocasión especial y un momento para recordar durante muchos años.

En un salón engalanado para la ocasión, cada matrimonio recibió un diploma conmemorativo y un ramo de flores. El homenaje puso en valor la trayectoria vital de estas 19 parejas, que cumplen cincuenta años de convivencia, apoyo mutuo y superación compartida. El ambiente cálido y festivo permitió rememorar historias familiares, anécdotas y vivencias que definen medio siglo de compromiso.

El alcalde destacó que esta es «una de las celebraciones más emotivas del año, porque nos recuerda que lo que realmente construye una sociedad fuerte son las historias de vida compartidas».

Por otro lado, Moldes añadió también que «estos matrimonios representan lo mejor de nuestra comunidad: el compromiso, el cuidado mutuo y la capacidad de superar juntos los desafíos de toda una vida».

Durante la tarde, se hicieron repaso de los momentos más destacados de sus vidas en común, así como de algunos de los acontecimientos más relevantes de 1975, año en el que formalizaron su casamiento, y que será recordado como el año de la muerte de Franco y el inicio de una nueva etapa de cambios llenos de libertad.

En aquella época, recordaron, una barra de pan tenía un coste de nueve pesetas y el salario medio mensual era de 22.000 pesetas. También se rememoró el estilo de vida de aquella época, donde las parejas escuchaban ‘Al alba’ de Rosa León o también a Juan Camacho con ‘A ti mujer’ y viajaban en un 127.

Una tradición que Poio alberga desde el año 1993

Además del compromiso los organizadores de la jornada destacaron en los prolegómenos del evento que este homenaje a los matrimonios que cumplen las bodas de oro en Poio se lleva celebrando en la localidad desde el año 1993.Más de dos décadas de tradición en las que incluso los participantes recordaban con cariño ediciones previas, ya que sus padres u otros familiares habían formado parte de la ocasión.En definitiva, la Casa Rosada acogió una jornada de lo más especial en señal de los mejores valores que encarna un matrimonio: la unión, el compromiso y la superación conjunta entre dos personas.