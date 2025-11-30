Un perro muerde a dos personas y ataca a una menor, en Portonovo

Un perro de raza potencialmente peligrosa, la Akita Inu, mordió a un agente de la Policía Local de Sanxenxo y a un vecino de Portonovo, además de causar problemas en la circulación rodada, cuando se encontraba suelto en el entorno de la carretera de circunvalación.

Fue al intentar coger al can para retirarlo de la vía cuando el agente fue atacado, sufriendo mordeduras en una mano y un brazo.

En el Concello explican que, «tras comprobar que no había sido la primera vez que el perro causaba problemas, los agentes contactaron con la propietaria para que fuese a recogerlo», mientras el can, que había huido hacia el centro de Portonovo, atacaba a un vecino que se encontró a su paso, «mordiéndole en el brazo y rompiéndole la cazadora».

El perro y uno de los agentes. / FdV

Posteriormente el animal se fue a por una niña de 5 años que jugaba en el parque, «pero la rápida intervención de un policía evitó males mayores, ya que cogió rápidamente a la menor en brazos y la llevó al vehículo policial junto a su madre», donde ambas permanecieron a salvo hasta la llegada del personal especializado del Centro de Acogida y Protección de Animales (CAAN).

En el Concello condenan lo sucedido y advierten de que «la fuga de un animal potencialmente peligroso con lesiones puede conllevar sanciones administrativas de hasta 15.000 euros». Además, al dueño «se le considera responsable civil y penalmente de los daños que cause».