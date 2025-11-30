La nueva salida de Voando nas Rías Baixas será a la Enseada de San Simón

La Diputación de Pontevedra abre este lunes 1 de diciembre el plazo para participar en la próxima ruta del programa Voando nas Rías Baixas, que tendrá lugar el domingo 14 de diciembre en los municipios de Pontevedra, Soutomaior y Vilaboa. En colaboración de nuevo con la asociación SENO/BirdLife, esta será la última de las siete rutas ornitológicas organizadas durante este año para sensibilizar la población sobre los recursos culturales y naturales de la provincia de Pontevedra y la importancia de conservar el medio natural.

La ensenada de San Simón destaca en el más profundizo de la ría de Vigo, donde la influencia de las mareas propicia la invernada de aves acuáticas y marinas, además de una gran riqueza de entornos arbóreos que la convierten en un espacio protegido por la Red Natura 2000. Además del pato asubiador, que tiene en San Simón uno de los mejores lugares de invernada de Galicia, es posible observar otras aves anátidas y limícolas atractivas.

La Diputación oferta 25 plazas para participar en el recorrido por la Ensenada de San Simón, y la persona solicitante podrá inscribirse con tres acompañantes más. La ruta, en la que las y los participantes estarán acompañados por dos guías de ornitología de SENO/BirdLife, incluye un autobús tanto para el desplazamiento como para la visita de la zona en la que tiene lugar a actividad, y se recomienda llevar ropa cómoda y calzado apropiado. Cada participante tendrá a su disposición una guía de aves, prismáticos y dos telescopios terrestres de alta gama para disfrutar de las aves.