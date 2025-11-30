Mercado literario en Poio para dar vida a los libros

El Concello de Poio organiza una propuesta nueva en la biblioteca municipal para fomentar la lectura: un mercado literario abierto a toda el vecindario con el que dar una nueva vida a los libros.

Tal y como explica la concelleira de Cultura y Educación, Natalia Sabarís, el objetivo es ofrecer a la ciudadanía «la posibilidad de descubrir nuevas historias, reutilizar libros y participar en actividades culturales que dinamizan nuestro municipio». Por eso, anima a toda el vecindario a revisar sus estantes y participar en el comprado literario: «Quizás ese libro que ya leíste sea justo lo que otra persona está buscando».

Este mercado literario es una apuesta por la economía circular y el consumo consciente, ya que evita que muchos volúmenes queden olvidados en los hogares o terminen descartados, reduciendo el desperdicio cultural. «Fomentamos la reutilización y trueque, ofreciendo una experiencia novedosa que fomenta el reciclaje y abre un amplio abanico de posibilidades», añade la concelleira.

El funcionamiento del mercado literario es simple: del 1 a 12 de diciembre , las personas interesadas en participar podrán entregar en la Biblioteca Municipal hasta tres libros en buen estado que tengan en sus hogares. Una vez entregados, recibirán vales de intercambio equivalentes al número de ejemplares que acercan. Y entre el 15 y el 31 de diciembre, esas personas podrán canjear sus valles por otros libros disponibles y entregados por otras familias. Los títulos pueden ser de cualquier género literario: narrativa, poesía, ensayo, infantil, juvenil, etc.

Además del mercado literario, la biblioteca municipal propone dos actividades especiales para celebrar las fiestas. Así, este mismo lunes, día 1, se organizará un taller gratuito de decoración de Nadal abierto a todas las edades. Será a partir de las 16.30 horas y no es preciso inscripción previa. Además, tendrán la oportunidad de participar en la colocación y decoración de Nadal en la instalación municipal.

Y como ya es tradición, el lunes día 22, a partir de las 13.30 horas, se celebrará la Lotería de Libros, que consiste en el sorteo de una cesta de libros.