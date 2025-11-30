El mensaje de niños patinadores a Lores: “¡Queremos pista de hielo!”

Los niños que saben patinar sobre hielo lo tienen claro: no tiene nada que ver una pista de plástico con una de hielo real. Y así han decidido hacérselo saber al Concello de Pontevedra en un vídeo grabado junto a la carpa en la Avenida de Montero Ríos, en la que, un año más, esta Navidad se instalará una pista de plástico, lo que provoca su frustración.

El grupo de pequeños alumnos está acompañado en el vídeo por Alba Freijeiro López, profesora de patinaje y responsable de la escuela pontevedresa Patina y Logra. “Creemos que es una petición ciudadana legítima, realizada de forma respetuosa, que refleja la opinión de muchas familias de Pontevedra. Los niños lo expresan con mucha claridad y creemos que puede aportar valor al debate local”, afirma la profesora.

De este modo, los menores recuerdan “que en Pontevedra llevamos años con una pista de plástico cada Navidad, en la que no se puede patinar como en la de hielo real”. Así, justifican su petición con que “no desliza bien” y que “no digan que es de hielo cuando es de plástico”, en referencia a la promoción municipal de esta instalación.

“¡Hielo de verdad!”, concluyen diciendo al final de la grabación, que comienza con otra frase similar “¡Queremos pista de hielo!”.

