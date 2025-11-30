El escritor Xosé Fuentes, hijo predilecto de Cuntis

El Concello de Cuntis destacó ayer al escritor Xosé Fuentes Alende como hijo predilecto de la localidad, en un acto que tuvo lugar en el Centro Sociocultural e Xuvenil Xosé Raído ‘Patelas’.

Secretario del Museo Provincial de Pontevedra y autor de varias obras sobre la cultura popular y la sociedad gallega, recibió la distinción de manos del alcalde del municipio, Manuel Campos.

La jornada contó con la lectura del acta a cargo del impulsor del reconocimiento, Héctor Picallo, y una actuación a cargo de la Escola Municipal de Música de Cuntis.