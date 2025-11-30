«Un error frecuente en menopausia es comer poco por miedo a ganar peso»

La asesora nutricional y enfermera Lorena Quintás fue una de las ponentes del Foro da Muller e o Benestar «Momento Calma», celebrado ayer en Pontevedra. Cerca de 400 mujeres se inscribieron para participar en una cita novedosa en la ciudad impulsada por Ángela Patricio, psicóloga de Punto de Apoyo, y Ana Fernández, creativa de Javier Varela Márketing, con la colaboración del Concello de Pontevedra.

Intervino en el foro desde el punto de vista de la nutrición...

Soy enfermera y asesora nutricional, así que lo que hacemos es divulgar y promocionar un alimentación saludable. En este aspecto, dentro del mundo de la perimenopausia y menopausia. Yo lo hago desde una clínica privada de medicina estética en la que abordamos tanto tratamientos corporales, como faciales, a nivel estético y médico.

¿Están las mujeres suficientemente informadas sobre qué deben comer o no llegadas la perimenopausia y la menopausia?

Ahora empezamos a estar más informadas, pero también podemos caer en el error de la desinformación porque entramos en una dinámica de lo que está de moda. Es decir, que está de moda comer esto en menopausia o suplementarme con esto otro. Y todo porque lo he visto en una revista de moda, en un artículo, en redes sociales... Esto tiene su parte beneficiosa, pero no es tan bueno porque no nos centramos en el día a día y la alimentación saludable.

Es decir, que hay un exceso de información...

Exacto. Hay que saber manejarla y para eso necesitamos un asesoramiento profesional.

¿Cuáles serían las claves de una buena alimentación en esta etapa de la vida de una mujer?

Sobre todo, hay que nutrir, no restringir. Hay que ser flexibles. En la menopausia debemos prestar mucha atención a la alimentación para favorecer una microbiota saludable, regulando una inflamación, esos síntomas de sofocos, la ansiedad que está muy presente... La alimentación está muy vinculada a las emociones. La clave es una alimentación consciente, equilibrada y nutritiva.

Dígame algunos alimentos que no deben faltar en la perimenopausia y la menopausia.

No deben faltar los fitoestrógenos (compuestos de origen vegetal con una estructura similar a los estrógenos humanos). Dentro de ellos están los lignanos y la granada es la reina en la menopausia, porque tiene lignanos y ácido elágico. Es muy antiinflamatoria y también tiene antioxidantes, porque en la menopausia la piel también se ve muy afectada y las mucosas, con pérdida de elasticidad. También son fundamentales los omega 3, que nos van a aportar que mejore ese perfil lipídico. Sobre todo, hay que dejar al lado los ultraprocesados y que sea una alimentación con frutas, verduras y sin demonizar a los hidratos. Si hacemos dietas muy restrictivas vamos a ralentizar el metabolismo, así que hidratos sí, pero de calidad. Por supuesto deben estar presentes las proteínas, porque debemos preservar la masa muscular. Un error frecuente en menopausia es comer poco o dejar de comer por miedo a esa ganancia de peso.

¿Qué tipo de ejercicio se debe hacer?

El de fuerza. Hay miedo a voluminizar, pero lo que hay que hacer es ganar masa muscular, por la caída de los estrógenos. Vamos a ganar salud. Se puede correr, sí, porque el cardio está muy bien, pero es imprescindible hacer ejercicio de fuerza.

Uno de los coloquios celebrados en el Teatro Principal. / Gustavo Santos

Un foro pionero en Pontevedra

El foro «Momento Calma» dio respuesta a preguntas frecuentes en toda mujer como: ¿qué es la perimenopausia?, ¿cómo afecta a la salud física y mental?, ¿qué ocurre al entrar en menopausia?... El encuentro, que llenó sus plazas en el Teatro Principal de Pontevedra, ha sido organizado por Ángela Patricio y Ana Fernández. En las charlas y coloquios se desmontaron mitos se informó y se despejaron dudas sobre ambas etapas de la vida, hasta no hace mucho consideradas un tabú a nivel social.