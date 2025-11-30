La Diputación inaugura su decoración navideña con música y chocolatada
La Diputación de Pontevedra encendió ayer la Navidad en la provincia de Pontevedra con una chocolatada popular para todo aquel que se quiso acercar a observar la decoración de este año, compuesta por 250.000 luces eficientes y una exposición de 1.200 adornos artesanales. Se trata de unas fiestas que llevan por lema «Una Navidad que salga de nuestro interior». En este sentido, el presidente de la Diputación Luis López señaló que «queremos recordar la importancia de nuestro interior geográfico, de nuestros montes tan afectados por los incendios y remarcar que lo mejor de nosotros lo llevamos en el interior». El acto, protagonizado por los menores, contó con la actuación en directo de Xigro´s Big Band.
