Detenidos por usar la estafa de la «estampita» y el «tocomocho»
Es una banda itinerate y violenta que actuó en Marín, Mos y Cambados
La Guardia Civil desarticuló un grupo que cometía estafas con el método del «tocomocho» y la «estampita» con numerosas víctimas en todo el país, incluyendo Cambados y Marín, aunque no descartan ilícitos en otros puntos. Han detenido a seis personas e investigan a otras tres por los delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad de documentos y tenencia ilícita de armas.
En Galicia hay al menos una veintena de víctimas. Así, se han esclarecido un total de once delitos en A Coruña y hay afectados en Oleiros, Carballo y Milladoiro, en la misma provincia; y en Porriño, Cambados, Mos y Marín, en Pontevedra.
Estas actuaciones, situadas dentro del marco del Plan Mayor de Seguridad, comenzaron a finales del verano pasado, después de que los investigadores tuvieran conocimiento de dos delitos de robo con violencia ocurridos en la localidad de Lebrija (Sevilla). Además, en septiembre, los agentes de Oleiros ya realizaron una primera detención de uno de los miembros de la banda.
Los autores viajaban de forma itinerante por todo el territorio nacional y seleccionaban a víctimas de avanzada edad, por su especial vulnerabilidad, para cometer los delitos. Lo hacían por medio de las técnicas de estafa conocidas como «tocomocho» y «la estampita», y en ocasiones llegaron a emplear violencia e intimidación. En total, lograron sustraer más de 50.000 euros, según fuentes de Guardia Civil. Además, los investigadores han constatado que utilizaron métodos de sumisión química sobre al menos una de las víctimas, a la vista de las pruebas analíticas practicadas. Finalmente se realizaron nueve entradas y registros en los inmuebles vinculados a la organización. Se intervinieron 20.000 euros en efectivo, joyas, un arma modificada, entre otras cosas. La operación continúa abierta para localizar a los legítimos dueños de los efectos recuperados.
