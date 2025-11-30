Detenido por agredir a su mujer en una discusión en casa

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado miércoles la un hombre de 56 años por uno presunto delito de violencia de género.

Los agentes recibieron una llamada de una mujer de 57 años que afirmaba que acababa de tener una fuerte discusión con su pareja, que la había agredido y la había tirado al suelo.

En el domicilio se encontraron con la mujer y su padre. Ella confirmó que había peleado con su marido en la parte trasera de la vivienda. Durante el altercado, el hombre la tiró al suelo, produciéndole una herida en la mano derecha.

Al escuchar la discusión, el padre de la víctima, un señor de 90 años, intervino. Se inició también una agarrada entre el marido y el padre, resultando este último con un golpe en la cadera tras caer al suelo.

La víctima explicó que la relación con su marido no era buena desde hacía años y que las peleas eran habituales. También indicó que no se había decidido a denunciar hasta el momento porque depende económicamente de él.

Ambas víctimas fueron trasladadas al centro de salud para ser asistidas por las lesiones.

Finalmente, la Policía Local detuvo al marido por un presunto delito de violencia de género, trasladándolo a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.