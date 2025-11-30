El área sanitaria llama a 5.000 personas de 60 a 69 años a vacunarse por el repunte de gripe

El Hospital Provincial de Pontevedra y el de O Salnés de Vilagarcía llevaron a cabo ayer sábado una vacunación especial contra la gripe y coronavirus a través del llamamiento a personas del área sanitaria de entre 60 y 69 años. En el caso de Pontevedra, la campaña continuará hoy domingo, mientras que en Vilagarcía ya terminó ayer.

En total, tal y como informa Silvia Amoedo, subdirectora de enfermería del área sanitaria, en total se ha citado a 5.000 personas: 4.000 en el distrito de Pontevedra y 1.000 en el de O Salnés.

Y la respuesta ha sido bastante buena, al menos en el sábado. «Cuando abrimos a las 9 de la mañana ya había personas esperando a entrar en el Hospital Provincial», afirma a FARO.

Solamente en la mañana de ayer se vacunaron en el hospital pontevedrés 250 personas y en el vilagarciano otras 130. Pueden parecer cifras bajas teniendo en cuenta el montante total de convocados, pero son personas que de no ser citadas expresamente casi con total seguridad no hubieran acudido a recibir las vacunas.

Estas jornadas especiales se llevaron a cabo en todos los hospitales de referencia gallegos como medida de anticipación para aumentar la cobertura vacunal ante el inicio precoz de la ola epidémica de la gripe, que actualmente, según informa la Consellería de Sanidade, está e nivel bajo, «aunque con tendencia creciente».

La campaña de vacunación se inició en el mes de septiembre y desde el 10 de noviembre las personas de 60 a 69 años ya comenzaron a vacunarse en sus centros de salud o consultorios. Sin embargo, al ser el porcentaje tan bajo, se decidió convocar este llamamiento extraordinario.

Matiza Sanidade que aquellas personas que no recibiesen el correspondiente SMS para vacunarse este fin de semana, recibirán próximamente un mensaje de la Dirección Xeral de Saúde Pública para acudir a su centro de salud.

Vacunación en Pontevedra. / Gustavo Santos

Uso de mascarilla

Desde el Complexo Hospitalario de Pontevedra, Silvia Amoedo recuerda que están teniendo lugar eventos especiales y se esperan más, todos ellos que van a favorecer, para bien y para mal la socialización, ya que es la principal vía de contagio en enfermedades de carácter vírico como la gripe y el coronarivus.

«Van a aumentar los contagios por la socialización: el Black Friday, el puente de diciembre, las cenas de Navidad...», subraya la subdirectora de enfermería.

En este sentido, indica que «por sentido común» ya deberíamos utilizar la mascarilla «como antes: ante síntomas de moquillo, tos, etc...». Lamenta que la época de la pandemia del covid no logró que esta buena costumbre por la salud pública cuajase más a nivel social.

Sobre la evolución actual de la gripe, informa que «está aumentando paulatinamente». «Las personas más vulnerables, como los mayores de 80 años, ya están inmunizadas, pero nos quedan otras franjas de edad como esta que se está vacunando este fin de semana», añade.

Todo apunta a que el pico de la gripe podría producirse en la primera quincena del mes de diciembre, «mientras que el año pasado realmente el pico no llegó como tal».

Cifras en el área

Según los últimos datos hechos públicos por la Xunta, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se han vacunado contra la gripe el 77% de los mayores de 80 años, mientras que contra el covid el porcentaje baja hasta el 62%.

En la franja de edad de los 70 a los 79 años, contra la gripe se han protegido hasta el momento un 66% de personas y frente al coronavirus solo el 47%.

En cuanto a los que tienen de 60 a 69 años, sin contar a los que están acudiendo este fin de semana a vacunarse, la cobertura frente al virus de la gripe es de tan solo un 36%, de ahí la importancia de incrementar el porcentaje estos días.

En cuanto al personal sanitario vacunado hasta el momento, es un 59% en el caso de la gripe, pero en el del covid baja hasta el 29%.