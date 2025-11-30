Acto para recordar a la primera alcaldesa gallega, en Portas
La Casa da Cultura de Portas acoge este miércoles, 3 de diciembre a las 19.00 horas, una nueva tertulia de la tercera edición del programa «Aquí faltan páxinas», impulsado por la Diputación de Pontevedra para rescatar las historias de mujeres que no suelen ser contadas. En este caso, la protagonista de la actividad será Concepción Pérez Iglesias, quien fue la primera alcaldesa de Galicia y simboliza el acceso de las mujeres a la política en una época marcada por la dictadura de Primo de Rivera.
Nacida en Santiago de Compostela y conocida como Doña Concha, se trasladó en 1907 la Portas para dirigir la escuela femenina. Allí se casó con Amador Méndez Santamaría, un adinerado emigrante retornado, con quien tuvo un hijo. Fue alcaldesa durante cinco años desde 1925.
