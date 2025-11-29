Una tromba de agua genera inundaciones y otros daños en el centro de la ciudad
La abundante lluvia provocó problemas en el entorno de las calles Fernando Olmedo y la estación de autobuses
En Poio la lluvia desbordó cubiertas en tejados y anegó vías como la de Oliveira, en San Salvador
Las intensas lluvias caídas este sábado a mediodía provocaron numerosos incidentes, afortunadamente menores, en varios puntos de Pontevedra, lo que obligó a intervenir para revertir la situación.
En general, en el centro de la ciudad los barrios más afectados fueron los del entorno del estadio, en la calle Fernando Olmedo, y de la estación de autobuses. En ambos casos, en relación con los ríos que pasan por esos puntos, el regato de Valdecorvos y el río de Os Gafos.
Tal y como informaron fuentes del Concello de Pontevedra, en el caso de Fernando Olmedo, coincidió la tromba de agua con una marea bastante crecida, lo que llevó a que se inundasen dos garajes de edificios en Casimiro Gómez que habitualmente sufren este tipo de incidencias.
También en este punto se generaron importantes bolsas de agua, que complicaron el tránsito tanto de tráfico rodado como peatonal, especialmente en la calle José Malvar.
También se produjeron bolsas de agua en las calles Eduardo Pondal, Bibiano Fernández Osorio y Virxinia Pereira, todas ellas en ela zona de las estaciones de autobús y tren.
En todo caso, matizan las fuentes municipales, los Bomberos solo tuvieron que actuar en los garajes de Casimiro Gómez. Hay que recordar que en este barrio está proyectada la creación de una zona inundable para poner fin a las continuos anegamientos provocados por la desafortunada construcción realizada a principios del pasado siglo XX. Entonces se eliminó la «xunqueira» en la que desembocaba el río Valdecorvos y, posteriormente, se soterró su cauce. Tampoco se tuvo en cuenta en aquel momento la subida del río Lérez con las mareas. Todo ello provoca que en días como ayer los vecinos se pongan en alerta.
San Salvador de Poio
No solamente se produjeron incidentes en Pontevedra. En el Concello de Poio se volvió a inundar la calle Oliveira, la que va desde el parque de Ánkar hasta la zona de A Barca. No es la primera vez que ocurre y los vecinos denuncian que cuando esto pasa se quedan atrapados en los portales, ya que el agua les llega a una altura más allá de los tobillos.
Asimismo, en varios edificios se desbordaron los canalones en las cubiertas, fruto de un mal mantenimiento de los mismos, un problema habitual en las comunidades de vecinos.
El tiempo para el domingo
Después de las intensas lluvias caídas el sábado, la predicción para mañana domingo es muy diferente. Según MeteoGalicia, Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del norte. Así, en las Rías Baixas se esperan cielos más despejados. Las temperaturas en ligero a moderado descenso, especialmente los valores mínimos. Los vientos soplarán de componente norte flojos en general.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- «Trataron de cogerme», explicó a su tía el menor víctima de un intento de rapto
- Muere un hombre tras colisionar su coche contra un camión en Cuntis
- Erik Barrio (paciente del CHOP): «Ser celíaco me da mucho más la lata que el VIH»
- Piden seis años de cárcel para el joven que rajó el cuello a su compañero de vivienda en Pontevedra
- Condenan a nueve años de cárcel a un pontevedrés residente en A Estrada por agredir, coaccionar y maltratar a su pareja
- Las familias critican la gestión del bullying en el IES de Poio
- Casi 5,5 millones en la mayor operación de asfaltados de la red viaria municipal