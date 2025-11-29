Una tromba de agua genera inundaciones y otros daños en el centro de la ciudad

Las intensas lluvias caídas este sábado a mediodía provocaron numerosos incidentes, afortunadamente menores, en varios puntos de Pontevedra, lo que obligó a intervenir para revertir la situación.

En general, en el centro de la ciudad los barrios más afectados fueron los del entorno del estadio, en la calle Fernando Olmedo, y de la estación de autobuses. En ambos casos, en relación con los ríos que pasan por esos puntos, el regato de Valdecorvos y el río de Os Gafos.

Tal y como informaron fuentes del Concello de Pontevedra, en el caso de Fernando Olmedo, coincidió la tromba de agua con una marea bastante crecida, lo que llevó a que se inundasen dos garajes de edificios en Casimiro Gómez que habitualmente sufren este tipo de incidencias.

También en este punto se generaron importantes bolsas de agua, que complicaron el tránsito tanto de tráfico rodado como peatonal, especialmente en la calle José Malvar.

También se produjeron bolsas de agua en las calles Eduardo Pondal, Bibiano Fernández Osorio y Virxinia Pereira, todas ellas en ela zona de las estaciones de autobús y tren.

En todo caso, matizan las fuentes municipales, los Bomberos solo tuvieron que actuar en los garajes de Casimiro Gómez. Hay que recordar que en este barrio está proyectada la creación de una zona inundable para poner fin a las continuos anegamientos provocados por la desafortunada construcción realizada a principios del pasado siglo XX. Entonces se eliminó la «xunqueira» en la que desembocaba el río Valdecorvos y, posteriormente, se soterró su cauce. Tampoco se tuvo en cuenta en aquel momento la subida del río Lérez con las mareas. Todo ello provoca que en días como ayer los vecinos se pongan en alerta.

Operarios de Viaqua alivian una alcantarilla en la Oliva. | G. Santos

San Salvador de Poio

No solamente se produjeron incidentes en Pontevedra. En el Concello de Poio se volvió a inundar la calle Oliveira, la que va desde el parque de Ánkar hasta la zona de A Barca. No es la primera vez que ocurre y los vecinos denuncian que cuando esto pasa se quedan atrapados en los portales, ya que el agua les llega a una altura más allá de los tobillos.

Asimismo, en varios edificios se desbordaron los canalones en las cubiertas, fruto de un mal mantenimiento de los mismos, un problema habitual en las comunidades de vecinos.

Bomberos y Policía Local, en Casimiro Gómez. | G. Santos

El tiempo para el domingo

Después de las intensas lluvias caídas el sábado, la predicción para mañana domingo es muy diferente. Según MeteoGalicia, Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del norte. Así, en las Rías Baixas se esperan cielos más despejados. Las temperaturas en ligero a moderado descenso, especialmente los valores mínimos. Los vientos soplarán de componente norte flojos en general.