«Trataron de cogerme», explicó a su tía el menor víctima de un intento de rapto

Revisar cámaras en la calle, tomar declaración a posibles testigos y otras pesquisas ya son realizadas por la Policía para tratar de esclarecer la denuncia formulada por una familia, que asegura que tres personas trataron de raptar a un niño de 11 años en plena calle. Habría ocurrido sobre las 20.00 horas del jueves en la rúa de A Estrada de Pontevedra, en las inmediaciones de la pasarela de la calle Doce de Novembro. Según la versión que el menor aportó a su tía, la primera que asistió al niño, éste salía de una academia cercana y trataba de cruzar por un paso de peatones cuando se le paró delante una furgoneta blanca con tres personas en su interior, el conductor delante y dos detrás. Estos dos últimos abrieron el portón lateral y trataron de agarrar al niño. Pudo soltarse y escapar hasta el comercio de su tía.

Fuentes próximas a la investigación confirmaron ayer que existe la citada denuncia, pero apelan a la prudencia ante el gran revuelo que se originó de inmediato en toda la ciudad. Una gran alarma cundió entre asociaciones de padres y familias de Pontevedra a raíz de este supuesto intento de rapto del menor.

Las redes sociales y canales de comunicación de las Anpas de la ciudad, de al menos cuatro centros educativos, se llenaron en las últimas horas de avisos y advertencias a las familias de que extremen las precauciones a la hora de dejar a sus hijos.

La familia de la víctima refrenda plenamente la versión del menor. En declaraciones a la Cadena Ser, una tía del niño, hermana del padre, asegura que «no miente. Yo conozco a mi sobrino y cuando le vi la cara ya se notaba que había pasado algo». Añadió que «estaba muy asustado y repetía que ‘trataron de cogerme’ desde una furgoneta». Esta familiar relató que el menor puso escapar y refugiarse en un comercio próximo.

Es la misma versión que circulaba desde unas horas después en las redes sociales. Los mensajes, coincidían en señalar que el menor transitaba por la zona cuando a su lado se paró una furgoneta blanca. Tras abrir el portón, alguien desde el interior habría agarrado por el brazo al niño para «raptarlo», si bien logró soltarse y escapar.

Esta descripción de los supuestos hechos se extendió como la pólvora por toda la ciudad y en todos los casos se indica que el caso se había comunicado a las autoridades para tratar de aclarar lo sucedido.

Desde fuentes policiales se solicita prudencia hasta aclarar lo sucedido, en lo que se trabaja de forma especial debido a la gravedad de la denuncia y la conmoción social que ha generado. Algunas fuentes apuntan a que ya se habían establecido controles en diversas carreteras para parar a furgonetas blancas que puedan coincidir con la descripción, si bien no hay detalles de la matrícula o de otras características del vehículo.