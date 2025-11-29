El PSOE apela al «consenso» para cualquier intento de abrir Marín al mar

La diputada socialista María Adrio defendió en el Congreso que un proyecto orientado a abrir Marín al mar debe contar «con un mínimo consenso» y tiene que partir, además, desde el propio Concello, no del Congreso. Lo hizo en la sesión de esta tarde en la Comisión de Defensa, donde el BNG sacó adelante su plan al respecto con la abstención de PP y PSOE. Adrio recordó que la corporación municipal es la «legítima representante de los vecinos y, como tal, le corresponde impulsar cualquier plan sobre un asunto tan importante para el municipio»

En el debate la parlamentaria del PSdeG explicó que «los socialistas son favorables a que la ciudadanía disponga de más espacio para el ocio o para servicios en la franja litoral del municipio» pero apuntó que la propuesta tendría que contar «con un respaldo técnico sólido y acompañarse de un estudio presupuestario y de ejecución».

También señaló que una iniciativa para abrir Marín al mar debe garantizar «que no perjudique la infraestructura de la Escuela Naval, que aumenta el número de alumnos, con la previsión de que esa tendencia se mantenga. Por eso también se está estudiando un incremento del plantel de cuadros de mando, con el fin de atender mayores necesidades en cuanto a alumnado». Según recordó Adrio, «a eso se une la evolución en el Centro Universitario de la Defensa, lo que implica un proceso de redimensionamiento interno para poder atender as nuevas necesidades».