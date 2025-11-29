Piden más medios técnicos para agilizar los proyectos de Santa Clara y el Museo

El grupo provincial del BNG solicitó ayer en el pleno que la Diputación destine más medios al servicio de Arquitectura provincial para sacar adelante lo antes posible los proyectos de Santa Clara y los edificios centrales del Museo. El Bloque realizó esta petición puesto que «el gobierno del PP está cargando de trabajo al departamento provincial con encargos externos» que, a juicio de las nacionalistas, «se van a sumar a las tareas que ya asume, lo que podría derivar en un nuevo retraso en esos proyectos de Santa Clara y el Museo, que deberían ser vitales y prioritarios».

La sesión aprobó con los votos del PP y el PSOE, el convenio de la Diputación con la UNED para prestar asistencia técnica en la redacción del proyecto de mejora de la eficiencia energética de la fachada de su centro en Pontevedra. El BNG se abstuvo, como también hizo en el convenio para la rehabilitación del Teatro Cine Fraga de Vigo.

La modificación de crédito por valor de 40.000 euros para dotar de financiación al proyecto europeo ‘A.W.A.V.E.S’ para la puesta en valor del patrimonio marítimo material e inmaterial recibió luz verde por parte de los diputados del grupo popular y la abstención de los diputados de los otros dos grupos de la corporación.

También fue aprobada la moción presentada por el Grupo Popular para exigir la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el mal funcionamiento de las pulsera antimaltrato, mientras que fue rechazada la moción del Grupo Socialista para pedir más recursos para el área de igualdad.