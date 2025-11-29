Muere al caerse de la escalera cuando colocaba las luces de Navidad en su casa de A Seca

Un hombre de 73 años de edad falleció el pasado jueves a las puertas de su casa a consecuencia de un fatal accidente, cuando colocaba las luces de Navidad para decorar su vivienda y se cayó de la escalera a la que estaba subido. Ocurrió a primera hora de la tarde en la calle Francisco Añón de la zona de A Seca

El hombre cayó desde una altura de al menos tres metros y recibió un fuerte golpe en la cabeza del que no se pudo recuperar. Aunque se personaron de inmediato efectivos del servicio sanitario del 061 con una ambulancia medicalizada, no fue posible su reanimación y solo pudieron certificar su muerte.

Hasta el lugar acudieron también miembros de la Policía Nacional.