Mercadillo solidario en el Café Moderno
Afundación promueve un mercado solidario en Pontevedra el próximo miércoles 10 de diciembre. Será en el Café Moderno, donde los asistentes podrán adquirir productos artesanales como ropa, bordados, carteras o muñecos, hechos en muchos casos con materiales reciclados, a la vez que contribuyen a una buena causa, pues los beneficios obtenidos se destinarán al Comedor de San Francisco.
- Muere un hombre tras colisionar su coche contra un camión en Cuntis
- «Son 1.930 casos activos en la provincia y hay víctimas con más de un agresor»
- Erik Barrio (paciente del CHOP): «Ser celíaco me da mucho más la lata que el VIH»
- La ciudad se queda sin fontaneros
- Las familias critican la gestión del bullying en el IES de Poio
- Sentada de alumnos de Actividade Física del campus para que se regule la profesión
- Casi 5,5 millones en la mayor operación de asfaltados de la red viaria municipal
- Fallece el pintor pontevedrés José Freixanes a los 72 años