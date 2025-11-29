Mercadillo solidario en el Café Moderno

Afundación promueve un mercado solidario en Pontevedra el próximo miércoles 10 de diciembre. Será en el Café Moderno, donde los asistentes podrán adquirir productos artesanales como ropa, bordados, carteras o muñecos, hechos en muchos casos con materiales reciclados, a la vez que contribuyen a una buena causa, pues los beneficios obtenidos se destinarán al Comedor de San Francisco.