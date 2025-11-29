Jornada de diversidad e investigación
El acto «Pontevedra multicultural: ciencia por la igualdad» cierra hoy, a las 10.30 horas en el Centro Social Gorgullón, la programación municipal del 25-N con un encuentro gratuito en el que se tratarán cuestiones como el sesgo en la ciencia y en la inteligencia artificial, las migraciones climáticas, los discursos de odio o los estudios sobre genética de población.
