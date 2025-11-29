La internacionalización del campus: alumnos de 16 países estudian este curso en sus aulas

Con más de 3.500 alumnos y una docena de titulaciones, el campus universitario de Pontevedra está centrado en la creatividad, con grados como Belas Artes o Moda, pero también ofrece un amplio abanico de estudios en Comunicación, junto a Ciencias do Deporte, Fisioterapia o Forestais. Esta variedad ha forjado un nutrido grupo de estudiantes extranjeros que cursas sus grados en las aulas pontevedresas. Este curso son 57 los jóvenes inscritos en el campus, procedentes de 16 nacionalidades distintas, aunque predominan los mexicanos, franceses, italianos, portugueses o polacos.

A esta internacionalización deben unirse los jóvenes españoles que tienen la posibilidad de curso sus estudios en el extranjero. Este curso son 142 los que disponen de esta posibilidad desde el campus local.

Los estudiantes extranjeros recibieron la bienvenida oficial a principios de septiembre y desde entonces han tenido la oportunidad de integrase. En toda la UVigo fueron 323 los estudiantes recibidos entonces, procedentes de 34 países, de los cuales 213 eligieron escuelas y facultades del campus de Vigo, 57 optaron por centros de Pontevedra y 53 por el de Ourense. De ellos, 278 optaron por una movilidad de un cuatrimestre de duración y 45 quedan todo el curso. A partir de enero se les unirán los estudiantes que optaron por una estancia en el segundo cuatrimestre.

Estas cifras mejoran las de años anteriores, ya que en el curso 2024-2025 en septiembre se incorporaban a la UVigo 312 estudiantes y en el curso 2023-2024 lo hacían 289. De este modo, la institución olívica se acerca poco a poco a las cifras de movilidad previas a la pandemia.

Como viene siendo habitual, entre el alumnado extranjero las jóvenes son mayoría, 194 frente a 128 jóvenes, además de una persona que no especifica su género. Analizando el origen, Italia con 67 y Polonia con 51 se mantienen como los países mayoritarios, seguidos por Alemania, de donde proceden 39 estudiantes y Francia, país de origen de otros 35. Destaca también la importante presencia de estudiantes mexicanos gracias a los convenios bilaterales, y turcos, a través del Erasmus+ 171 para movilidades no europeas.

El programa Erasmus+ es el mayor proveedor de movilidades, ya que a través de él llegan a la UVigo 238 alumnos. A estos se suman 63 que llegan con convenios bilaterales y otros 19 a cargo del programa Erasmus+ 171, así como tres más procedentes de Reino Unido y Estados Unidos a través del programa ISEP.

Procedentes de 16 países, 49 estudiantes internacionales permanecen en las facultades y escuelas del campus de Pontevedra en el primero cuatrimestre, mientras que otros ocho lo hacen durante todo el curso. En conjunto, Pontevedra arrancó este curso con 57 estudiantes internacionales de intercambio, la cifra más elevada en un inicio de curso desde antes de la pandemia. Un año más, la Facultade de Comunicación vuelve a ser el centro con más alumnado extranjero, con un total de 21, y es México el país que más estudiantado aportación al campus, un total de doce. En segundo lugar, se encuentra Francia, desde donde llegan estudiantes como Matilde Fonte Carmo, alumna del Instituto de Ciencias Políticas de Fointainebleau, quien se forma a lo largo de este curso en la Facultade de Dirección e Xestión Pública. Lo «diversificado» de los estudios que se imparten en este centro y su interés por conocer España y mejorar su castellano fueron dos de las razones que acercaron a Pontevedra a esta estudiante de origen portugués, que quiere centrar su trayectoria profesional en las relaciones internacionales. «Venir a estudiar fuera de mi país es bueno para mi carrera», reconoce, al tiempo que destaca su interés «por conocer personas y culturas” como otro de los factores de esta «nueva experiencia» que vive en la UVigo.

En cuanto a los españoles que pueden salir este año al extranjero, son 631, si bien alguno puede renunciar. La inmensa mayoría (93%) opta por quedar en Europa, a través del programa Erasmus. Los destinos predilectos son Italia (167) y Polonia (138), seguidos, ya la mucha distancia, por países como Portugal (41), Alemania (23) o Francia (13).

En cuanto a los países extracomunitarios, en esta ocasión destaca el caso de Corea, destino seleccionado por siete estudiantes, así como México, Argentina y Brasil, y aparecen en la lista lugares como China e incluso Hong Kong. En Pontevedra el alumnado más viajero es el de la Facultade de Ciencias da Comunicación, con 62 solicitudes, así como Educación e Deporte con 52. En menor medida, se pueden desplazar también la otros países el alumnado de la Facultade de Belas Artes (19), Fisioterapia (4), Dirección e Xestión Pública (2), Enxeñaría Forestal y Enfermería.

El Comedor de San Francisco recibe 250 kilos de alimentos del Maratón de Zumba

Cerca de cien personas participaron en la tarde del jueves en el XXI Maratón Solidario de Zumba, que permitió reunir 250 kilos de alimentos no perecederos, que fueron entregados ayer al comedor social de los Padres Franciscanos. Este maratón organizado por el campus pontevedrés constituye ya una cita fija en la programación deportiva del campus en las fechas previas a Navidad, dirigida tanto a promover la práctica de actividad física, como al contribuir a la labor social que llevan a cabo en este comedor. Abierto a la participación de toda la ciudadanía, a la que se le solicitaba un kilo de alimentos a modo de inscripción, este maratón fue dirigido por Bruno Hermida y un equipo de monitores se encargó de hacer bailar a las personas participantes a lo largo de las dos horas de duración.