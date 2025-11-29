Gran Montecelo tendrá carteles en Braille y para personas autistas

Responsables de la Dirección del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) mantuvieron una reunión de seguimiento con las empresas Ogmios, Puentes y Copasa, constructoras encargadas de ejecutar la ampliación del Hospital Montecelo, para avanzar en la futura señalización del Gran Montecelo.

«El objetivo es que los usuarios sepan con claridad a donde dirigirse desde el primero momento», explican desde lo equipo técnico y arquitectónico. Se instalarán pictogramas para facilitar la orientación de las personas dentro del espectro autista y de sus familias, así como textos en Braille, en relieve y señales de alto contraste, pensando en el colectivo de personas con diversidad funcional. Toda la señalización figurará rotulada en gallego.