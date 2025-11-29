Gran Montecelo tendrá carteles en Braille y para personas autistas
REDACCIÓN
Pontevedra
Responsables de la Dirección del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) mantuvieron una reunión de seguimiento con las empresas Ogmios, Puentes y Copasa, constructoras encargadas de ejecutar la ampliación del Hospital Montecelo, para avanzar en la futura señalización del Gran Montecelo.
«El objetivo es que los usuarios sepan con claridad a donde dirigirse desde el primero momento», explican desde lo equipo técnico y arquitectónico. Se instalarán pictogramas para facilitar la orientación de las personas dentro del espectro autista y de sus familias, así como textos en Braille, en relieve y señales de alto contraste, pensando en el colectivo de personas con diversidad funcional. Toda la señalización figurará rotulada en gallego.
- Muere un hombre tras colisionar su coche contra un camión en Cuntis
- «Son 1.930 casos activos en la provincia y hay víctimas con más de un agresor»
- Erik Barrio (paciente del CHOP): «Ser celíaco me da mucho más la lata que el VIH»
- La ciudad se queda sin fontaneros
- Las familias critican la gestión del bullying en el IES de Poio
- Sentada de alumnos de Actividade Física del campus para que se regule la profesión
- Casi 5,5 millones en la mayor operación de asfaltados de la red viaria municipal
- Fallece el pintor pontevedrés José Freixanes a los 72 años