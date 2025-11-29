Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un espectáculo en homenaje a Castelao

La compañía Migallas Teatro representará «Pegadas de Castelao», un espectáculo en el que se combinan diferentes técnicas dramáticas, con música en directo y cantigas populares para difundir la figura y obra del escritor. El acto, dirigido a mayores de seis años, se celebra mañana domingo a las 18 horas en la Casa Verde de Salcedo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents