Un Camino a favor de la inclusión y la sostenibilidad

Medio centenar de personas con discapacidad participaron ayer en una nueva etapa del «Camino Portugués de la Costa Verde Inclusivo» , una iniciativa que busca fomentar la inclusión, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Los senderistas partieron de la Iglesia de la Virgen de la Peregrina y durante el recorrido recogieron los plásticos y residuos que se encontraban, que posteriormente fueron depositados en un punto limpio. La iniciativa finaliza el 19 de diciembre con la etapa Padrón-Santiago.