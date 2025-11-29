Caldas pone en marcha su Navidad

Caldas de Reis, junto a Ponte Caldelas, fueron ayer los primeros municipios de la comarca en encender su alumbrado festivo. Fue en la Prazuela en lugar de en las Palmeiras, y contó con música, chocolate, roscón y varias sorpresas. Como ya es habitual, hubo una cuenta atrás y un pulsador para encender a la vez los más de 500.000 leds repartidos en más de 1.000 metros cuadrados de iluminación por toda la villa. En el entorno de la plaza se puede disfrutar del conocido paraguas de luces, que este año tiene más guirnaldas escintilantes que nunca (32), además de un sobre luminoso, junto al techo de luminarias de la Rúa Real.

La fiesta comenzó con la animación musical de la ‘Mekánica Rolling Band, la ‘electrocharanga’ fe Negreira, y después se iluminaron los 67 arcos y los diferentes elementos decorativos elegidos para calles y plazas.

Iluminación en una calle de Caldas / Gustavo Santos

Las luces estarán encendidas hasta el próximo 6 de enero, después del día de Reyes, con horario de seis de la tarde a dos de la madrugada, ampliándose en las fechas señaladas de Nochebuena y Fin de Año. A esta decoración municipal se suma también la creada por los vecinos en sus calles y barrios.

Por su parte, en Vilaboa se prevé este acto para hoy sábado, pese a la lluvia. En su caso, La parroquia de Figueirido será a partir de las 20.30 horas, el escenario del encendido tras un intenso trabajo vecinal que se prolonga desde el mes de septiembre y que contó con la implicación directa de alrededor de treinta personas coordinadas por la asociación de vecinos presidida por Raquel Peón.

El elemento central de esta propuesta es un singular árbol de madera de once metros de altura, elaborada a partir de la colocación estratégica de 144 palés e iluminada con 18.000 leds.