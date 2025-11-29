El BNG lleva al Congreso el rechazo a la Variante Oeste de Caldas

En vísperas de la manifestación de hoy contra la variante de Caldas, el portavoz municipal del BNG en el municipio, Manuel Fariña, se reunió con el diputado y la senadora nacionalistas en Madrid para impulsar «una ronda oeste blanda que solucione los problemas de tráfico sin afectación al territorio». Néstor Rego y Carme da Silva presentarán iniciativas para que el Gobierno central modifique el proyecto de la Variante de Caldas.

Para la organización nacionalista la propuesta del ministerio «tiene una grave afectación en el territorio y no solucionará los problemas actuales de conectividad y movilidad que tiene a día de hoy Caldas».

Fariña insiste en que «es necesario convertir la Variante en una avenida ‘blanda’, desde las Veigas de Almorzar hasta Santa María de Tivo, que funcione a modo de anillo viario de circunvalación, liberar la AP-9 y construir un nuevo enlace en Bemil para solucionar los problemas de tráfico en la villa. El Ministerio debe descartar las alternativas propuestas que afecta especialmente a Godos, Santa María, Bemil y Saiar, porque tampoco supondría un adelanto para el acceso al Puerto de Vilagarcía” subraya el portavoz municipal del BNG en Caldas.