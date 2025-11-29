El Black Friday llena la 'milla de oro'

Los comercios de Pontevedra se suman un año más a la fiebre del Black Friday, un día en el que, como es costumbre, se llenan las calles de la ciudad, pues la gente aprovecha los descuentos para comprar sus productos favoritos a un precio reducido, por lo que resulta un día clave para los negocios, que notan un aumento considerable de clientes.

Un escaparate con el cartel promocional. / Rafa Vázquez

Además, esta jornada no solo impulsa e incrementa las compras, sino que también contribuye a dinamizar la economía local, incluso las cafeterías se benefician de este día en el que la gente se anima a salir a la calle. No obstante, las tiendas de ropa son sin duda los establecimientos que más rentabilidad obtuvieron ayer, ya que fue donde se observó un mayor número de compradores. Constantemente entraba y salía gente de los espacios comerciales con bolsas en las manos. Destacaba sobre todo la afluencia en las tiendas de Inditex, concretamente en Zara, donde hubo colas durante la mayor parte del día en los probadores, pero sobre todo a la hora de pagar.

Distintas fueron las estrategias que aplicaron los locales pontevedreses a lo largo de este día, desde establecer un cierto porcentaje de descuento en artículos seleccionados -la más común- hasta aplicar una rebaja sobre el precio total de la compra a partir de un importe determinado.

Compradores al salir de Zara. / Rafa Vázquez

No obstante, la duda sobre si esta jornada es realmente una oportunidad única o simplemente una estrategia de marketing está a la orden del día. «Algunas ofertas serán verdad, pero hay tiendas que suben los precios unos días antes y después los bajan para parezca que está mucho más barato y tampoco es así», critica Jonathan Arancón, un comprador. Por su parte, Natalia Pardo considera que «antes había mucha más gente porque solo era un día, ahora el Black Friday es una semana en algunos sitios, es la ‘black week’».

Sea como sea, lo que es cierto es que las calles de Pontevedra, sobre todo la ‘milla de oro’ de Benito Corbal, presentaron ayer un movimiento considerablemente mayor al de costumbre debido al Black Friday, dinamizando el centro de la ciudad e impulsando las compras. Ahora, una vez terminado este día, es el turno de la siguiente jornada de descuentos, aunque tal vez algo menos popular: el ciberlunes o ‘Cyber Monday’, que se celebra durante este lunes 2 de diciembre.

Mientras el Black Friday estimula la compra presencial en tiendas físicas, el ciberlunes busca contribuir a las ventas online, ya que fue inventado en el 2005, una época en la que el comercio digital todavía era una novedad.