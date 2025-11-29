El Auditorio de Marín se abrirá en el primer trimestre de 2026
Tras retirar el cierre de obra opaco, ya está a la vista el edificio | Se trabaja en su instalación exterior y la urbanización exterior
Tras dos años y medio de obras, desde el verano de 2022, el Auditorio de Marín ya es visible en toda su fisionomía y podría entrar en servicio en el primer trimestre del próximo año. A lo largo de la jornada de ayer, fue retirado el cierre opaco de obra que mantenía parcialmente oculto el edificio, y fue sustituido por vallas metálicas, que mantienen cerrado el entorno.
Tal y como explicaron desde la empresa, es precisamente en el entorno del edificio donde se centran sus últimos trabajos, toda vez que ya está finalizada la construcción del inmueble. Se trabaja en crear una pequeña vía peatonal por la zona lateral del centro cultural y se prevé que a lo largo de la próxima semana, si la lluvia lo permite, se finalice con el hormigonado de todo el acceso principal y lateral, donde también se dejarán listos unos parterres de gran tamaño que cambiarán radicalmente la imagen de la zona cuando estén plantados.
Paralelamente, la empresa del equipamiento escénico ultiman su instalaciones. Focos, mesas y equipos de sonido, telones, varas, bambalinas o cámara negra conforman todo lo necesario para que el Auditorio pueda acoger todo tipo de espectáculos una vez esté abierto. También se avanza en los trámites con Fenosa para finalizar las obras de conexión y que el edificio pueda contar con suministro eléctrico.
El objetivo es poder abrir las puertas del Auditorio en el primero trimestre de 2026, con todas las prestaciones listas y una propuesta de programación que acerque las artes escénicas al vecindario.
