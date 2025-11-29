Aprueban fondos provinciales para Vilaboa y clubes deportivos

La Diputación aprobó ayer una aportación de 200.000 euros para que el Concello de Vilaboa mejore el firme en vías municipales en San Martiño y en Santa Cristina de Cobres. Con estos recursos se mejorarán tramos de vías municipales en Cavada, Chan y Paredes, en San Martiño. En el primer lugar se mejorará la recogida de pluviales y el drenaje longitudinal; se renovarán cunetas y tuberías; se ampliará la sección de la calzada y se renovará la capa de pavimento.

En el caso de Paredes, se ejecutará un nuevo firme de aglomerado y se ampliará también la sección de la calzada. Por su parte, en Santa Cristina de Cobres la vía municipal que será mejorada se encuentra en Muíño, donde se renovará la recogida de pluviales y se ejecutarán obras de drenaje longitudinal. Además, se completará la actuación con nuevas cunetas y tuberías y con la ampliación de la sección de la calzada.

Además se aprobó la modificación de la línea de ayudas del programa DepoVAN, destinada a facilitar que los clubes deportivos de la provincia puedan adquirir vehículos, remolques o aparatos adaptados para personas con discapacidad. Se trata de una modificación que implica duplicar los recursos para los clubes hasta los 600.000 euros.