Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se aplaza el mercado de segunda mano de hoy

Debido a la previsión de lluvia, el Concello de Pontevedra ha decidido aplazar el mercado de cambio y segunda mano del programa Segundo Premio. Estaba previsto para hoy, pero finalmente será mañana de 11 a 16 horas en los alrededores de la Praza da Curtidoira y en las mismas condiciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents