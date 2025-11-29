Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

15.000 euros para la protección de víctimas

La Xunta destina 15.000 euros para acondicionar la sala amable del edificio judicial de Pontevedra, con el objetivo de garantizar la protección y privacidad de las víctimas durante la práctica de pruebas o toma de declaraciones, sobre todo en los casos en los que los testigos son menores de edad o personas especialmente vulnerables. La reforma incluye el acondicionamiento acústico y la dotación de medios tecnológicos.

