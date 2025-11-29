15.000 euros para la protección de víctimas

La Xunta destina 15.000 euros para acondicionar la sala amable del edificio judicial de Pontevedra, con el objetivo de garantizar la protección y privacidad de las víctimas durante la práctica de pruebas o toma de declaraciones, sobre todo en los casos en los que los testigos son menores de edad o personas especialmente vulnerables. La reforma incluye el acondicionamiento acústico y la dotación de medios tecnológicos.