Vuelve el inglés para viajeros de la UNED

El centro adscrito a la UNED de Pontevedra impulsa una nueva edición del curso ‘Inglés para Viajeros’, una actividad dirigida al público general con conocimientos básicos de inglés que se desarrollará el 8 y 17 de diciembre en modalidad presencial y online. Las jornadas tienen una duración total de 21 horas lectivas y están valoradas con un crédito ECTS, actualmente en trámite.