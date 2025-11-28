Vuelve el inglés para viajeros de la UNED
El centro adscrito a la UNED de Pontevedra impulsa una nueva edición del curso ‘Inglés para Viajeros’, una actividad dirigida al público general con conocimientos básicos de inglés que se desarrollará el 8 y 17 de diciembre en modalidad presencial y online. Las jornadas tienen una duración total de 21 horas lectivas y están valoradas con un crédito ECTS, actualmente en trámite.
