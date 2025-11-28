Vecinos de Caldas y Portas se movilizan mañana contra el diseño de la Variante Oeste

Vecinos de Caldas de Reis y Portas se movilizarán en la calle mañana sábado para exigir que no se ejecute el proyecto de la Variante Oeste tal y como está planteado, que incluye la construcción de un acceso al puerto de Vilagarcía. La manifestación saldrá a las 12.00 horas de la explanada del Hotel Sena y recorrerá las calles Juan Fuentes Echeverría y Pedro Mateo Sagasta, hasta finalizar en la Praza das Palmeiras, donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Habrá autobuses gratis para facilitar la asistencia. Coincidiendo con esta marcha, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, se reunieron ayer en O Hórreo con el portavoz del PP de Caldas de Reis, Fernando Pérez, y representantes de las plataformas de Arcos da Condesa, Santa María y Godos para mostrarles su apoyo contra la variante.