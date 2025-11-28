Vecinos de Caldas y Portas se movilizan mañana contra el diseño de la Variante Oeste
REDACCIÓN
Vecinos de Caldas de Reis y Portas se movilizarán en la calle mañana sábado para exigir que no se ejecute el proyecto de la Variante Oeste tal y como está planteado, que incluye la construcción de un acceso al puerto de Vilagarcía. La manifestación saldrá a las 12.00 horas de la explanada del Hotel Sena y recorrerá las calles Juan Fuentes Echeverría y Pedro Mateo Sagasta, hasta finalizar en la Praza das Palmeiras, donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Habrá autobuses gratis para facilitar la asistencia. Coincidiendo con esta marcha, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, se reunieron ayer en O Hórreo con el portavoz del PP de Caldas de Reis, Fernando Pérez, y representantes de las plataformas de Arcos da Condesa, Santa María y Godos para mostrarles su apoyo contra la variante.
- Activado el plan de riesgo de inundaciones por las lluvias en el río Gallo, en Cuntis
- «Son 1.930 casos activos en la provincia y hay víctimas con más de un agresor»
- Un bebé herido leve y diez implicados en un accidente entre cuatro coches en Caldas
- La ciudad se queda sin fontaneros
- Dueños de viviendas turísticas defienden su legalidad frente a las quejas de proliferación
- Las familias critican la gestión del bullying en el IES de Poio
- Un reconocimiento al Pazo de Lourizán
- Sentada de alumnos de Actividade Física del campus para que se regule la profesión