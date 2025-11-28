Seis mil empresas del municipio, el 78% del total, cuenta con menos de tres asalariados

Las microempresas, aquellas que no cuentan con asalariados o apenas disponen de un par de empleados, dominan el panorama empresarial en el municipio de Pontevedra, un fenómeno que se repite en todas las ciudades gallegas. A orillas del Lérez, el índice de actividades de este calibre supera ligeramente el 78%, lo que convierte a la ciudad en la cuarta con mayor porcentaje, superada por Ourense, que pasa del 80%, A Coruña y Ferrol, en niveles similares a Pontevedra, Por debajo, con menos microempresas, se sitúan Lugo., Vigo y, sobre todo, Santiago, con el 75% del total.

Precisamente por este aplastante dominio de este tipo de actividad en el censo total de empresas del municipio, son las que más han sufrido la crisis derivada de la pandemia del covid, hace cinco años. Es este franja de firmas, muchas de ellas dirigidas por autónomos, la que registra un índice de desaparición más elevado.

Con respecto a 2019, la ciudad ha perdido cerca de 700 empresas, pero en el ámbito entre cero y dos asalariados el impacto aún es mayor, con casi 700 actividades menos, una caída que se compensa en parte con un mayor número de firmas con más de diez empleados. Estas empresas mediadas o grandes son ahora una treintena más que justo antes de la pandemia.

En cuanto a los sectores más habituales, es el comercio y los talleres de reparación de vehículos los que encabezan el listado, ya que suponen una cuarta parte de toda la actividad empresarial. Suelen estar dirigidos por autónomos o con una franja de empleados muy baja, de ahí que estas microempresas sean las que dominen el mercado laboral. Lo mismo ocurre con el segundo sector más numeroso, el de actividades profesionales, científicas y técnicas, que suponen el 15% del total.

En tercer lugar aparece la construcción, con el 10% de todas las empresas. En este caso, también son frecuentes los negocios de pocos asalariados, pero también abundan las de plantillas más amplias. En Pontevedra, en conjunto, se contabilizan alrededor de 250 empresas entre 10 y 19 empleados, 150 entre 20 y 49, y unas setenta con más de 50 trabajadores, cuatro de ellas por encima de los 250.

La hostelería es el cuarto sector más habitual, con el 8% de los negocios, un apartado donde también dominan los autónomos. Por su parte, las actividades sanitarias y de servicios sociales suponen otro 7%. Precisamente las actividades sanitarias y educativas en el sector privado. se sitúan con nuevos nichos de empleo. Puestos como auxiliares de enfermería, enfermeros de cuidados generales, fisioterapeutas, psicólogos, profesores de informática o de idiomas, docente con competencias digitales o educadores de niños son cada vez más habituales, con especial incidencia en la especialidad geriátrica, con un bum de residencias de la tercera edad en el municipio.

Según los datos del IGE, el número de afiliados en la actualidad es de casi 4.000 en actividades sanitarias y de servicios sociales. Supone el 19% del empleo local. El 2024 eran poco más de 6.100 y hace una década eran apenas 4.700, 3.300 en el apartado sanitario. Esto supone un aumento del 34% en los últimos diez años, un crecimiento que contrasta con el estancamiento de otros sectores o con crecimientos muy leves.

La afiliación señalada por el IGE, que se refiere únicamente a los trabajadores residentes en el municipio (no incluye a los vecinos de otros concellos que trabajan en Pontevedra) mantiene el sector servicios en casi el 82% de todo el empleo.

El sector servicios domina entre las afiliaciones

En el sector servicios, con el 82% de las afiliaciones, entran el comercio y la hostelería, pero también la sanidad y la educación. Por su parte, alrededor de un 9% corresponde a la industria, con unos 2.800 pontevedreses afiliados a la Seguridad Social, y algo más de 2.200 corresponden a la construcción. El sector primario (agricultura, pesca y ganadería) apenas llega al 2%, con 537 afiliados en junio pasado.Según los últimos datos oficiales del IGE referidos al PIB de los diferentes municipios y las correspondientes áreas de influencia, en la de la capital de las Rías Baixas el panorama es bien claro: el funcionariado, seguido del ámbito financiero, el comercio y la hostelería son los que la mueven.