Sanxenxo recoge alimentos, ropa y donaciones en sus Recunchos de Nadal

La marea solidaria crece en Sanxenxo a través del programa solidario «Un chocolatiño quente?» puesto en marcha el año pasado. El objetivo es recaudar alimentos, donaciones y ropa para el Banco de Alimentos Rías Baixas y Cáritas para colaborar en la cobertura de las necesidades básicas de las familias del municipio.

Ahora, a través de los Recunchos de Nadal, bajo el lema «Unha asociación, unha árbore», los colectivos del municipio colaborarán el día de las fiestas de sus encendidos con esta recogida solidaria y a la vez disfrutar de un chocolate con rosca. Además, se mantendrán como puntos fijos el Bosque de Nadal de Noalla y la Aldea Navideña de Vilalonga. Por su parte, el día 21, Bordóns celebrará su Festa Solidaria y la Asociación de Veciños San Xoán, lo hará en Dorrón el 27.

Los 48 abetos donados por el Concello a los colectivos son repartidos estos días en las ubicaciones previstas: Parque de O Espiñeiro (Portonovo), la Praza de Méndez Núñez, el Parque de Panadeira, A Bouza (Dorrón), la Carballeira (Noalla), la Capilla de Aios, la Praza Pública (Vilalonga), la Capilla de O Santo (Nantes), la iglesia de Adina y el Priorato de Arra. Cada «recuncho» elige su día de encendido.

En Sanxenxo se realizará este domingo 30, a las 18 horas; en Vilalonga el 5 de diciembre, a las 21 horas; en Dorrón, el 6, a las 19 horas; en Bordóns, el 7, a las 18 horas; en Aios, el 7, a las 19 horas; en Adina el 7, a las 19:30 horas; en Arra, el 7, a las 18 horas; en Nantes, el 8, a las 18:30 horas; en Noalla, el 8, a las 18:30 horas y en Portonovo, el 8, a las 17 horas.