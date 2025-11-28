Rescatan de un incendio a los dos ocupantes de una casa abandonada
El fuego se declaró a las 15.30 horas en la calle Juan Bautista Andrade y afectó a varias mascotas
N. D.
Pontevedra
La Policía Local y los Bomberos de Pontevedra tuvieron que rescatar en la tarde de este viernes a dos personas que ocupaban un edificio abandonado que fue objeto de un incendio. Uno de ellos resultó ileso y el otro presentaba una leve herida en un brazo, pero sin mayores consecuencias, según ha informado el Concello
Ocurrió sobre las 15.30 horas en el número 119 de la calle Juan Bautista Andrade, que fue cortada al tráfico mientras se sofocaban las llamas. Numerosos curiosos observaban los trabajos de extinción.
Según testigos presenciales, varias mascotas también se encontraban en el interior y algunas de ellas fueron rescatadas pero se buscaba a otras.
- Muere un hombre tras colisionar su coche contra un camión en Cuntis
- «Son 1.930 casos activos en la provincia y hay víctimas con más de un agresor»
- La ciudad se queda sin fontaneros
- Erik Barrio (paciente del CHOP): «Ser celíaco me da mucho más la lata que el VIH»
- Las familias critican la gestión del bullying en el IES de Poio
- Sentada de alumnos de Actividade Física del campus para que se regule la profesión
- Casi 5,5 millones en la mayor operación de asfaltados de la red viaria municipal
- Fallece el pintor pontevedrés José Freixanes a los 72 años