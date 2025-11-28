Rescatan de un incendio a los dos ocupantes de una casa abandonada

La Policía Local y los Bomberos de Pontevedra tuvieron que rescatar en la tarde de este viernes a dos personas que ocupaban un edificio abandonado que fue objeto de un incendio. Uno de ellos resultó ileso y el otro presentaba una leve herida en un brazo, pero sin mayores consecuencias, según ha informado el Concello

Ocurrió sobre las 15.30 horas en el número 119 de la calle Juan Bautista Andrade, que fue cortada al tráfico mientras se sofocaban las llamas. Numerosos curiosos observaban los trabajos de extinción.

Según testigos presenciales, varias mascotas también se encontraban en el interior y algunas de ellas fueron rescatadas pero se buscaba a otras.