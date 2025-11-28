El Puerto prorroga cuatro años más la cesión de uso a Mar del centro A Aixola
Aprobado el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Navegación
El Consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó ayer la prórroga por cuatro años del convenio con la Consellería do Mar para la cesión del uso del Centro de Formación A Aixola, dentro del dominio público portuario. A Aixola realiza actividades de formación continua y ocupacional destinadas a trabajadores del sector pesquero.
También aprobó el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Navegación y Puerto. Se incorporan como vocales a este órgano consultivo representantes del Ministerio de Defensa, de Transporte, de Política Territorial y Función Pública, del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Consellería do Mar.
