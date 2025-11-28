Pontevedra acoge dos jornadas estratégicas para el emprendimiento
AJE Pontevedra y Ence organizan dos formaciones sobre creación de nuevos proyectos
AJE Pontevedra y Ence celebraron dos jornadas consecutivas dedicadas al talento emprendedor, la sostenibilidad y la innovación, en el marco del Plan Social de ENCE. Ambas actividades, el hackaton universitario ECOLAB25 y el DemoDay de la Aceleradora Ría de Pontevedra, demostraron el potencial creativo y profesional que existe en el territorio, reforzando el compromiso conjunto por impulsar proyectos con impacto real en el entorno.
Hackaton Ecolab25 reunió en la Escola de Enxeñaría Forestal de la Universidade de Vigo, en el campus de Pontevedra, a un grupo de diez estudiantes que trabajaron, durante una intensa jornada, sobre retos vinculados a la innovación forestal, la bioeconomía, la resiliencia territorial y las ciudades sostenibles. La actividad, financiada por el Plan Social de ENCE y organizada por AJE Pontevedra, combinó metodologías como el design thinking y el modelado de propuestas de valor y Lego Serious Play para favorecer la generación de ideas aplicadas a desafíos actuales del territorio. El equipo ganador, formado por tres alumnas de cuarto curso, presentó una propuesta de infraestructuras verdes para recuperar espacios urbanos degradados mediante intervenciones de bajo mantenimiento y especies autóctonas.
Al día siguiente, en el marco del mismo programa, se celebró el DemoDay de la Aceleradora Ría de Pontevedra en el edificio de la Xunta de Galicia, que sirvió de cierre a esta edición de la Aceleradora. Ocho proyectos participaron presentando su evolución tras un proceso de formación, tutorización y acompañamiento personalizado.
