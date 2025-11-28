Poio retrasa 24 horas el encendido de las luces de Navidad por las lluvias de este sábado

La previsión de lluvias intensas para este sábado ha llevado al Concello de Poio a aplazar la apertura de su programa navideño y del encendido de la decoración festiva 24 horas, hasta el domingo, día 30.

Se mantiene el escenario de la Praza do Mosteiro, a partir de las 18.30 horas, con una fiesta que incluirá música, numerosas sorpresas, animación y la tradicional cuenta atrás para el encendido de las luces, protagonizado por las personas usuarias de la Asociación Down Pontevedra-Xuntos, en una iniciativa con la que el gobierno local quiere reconocer y visibilizar el trabajo desarrollado por esta entidad para apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias.

Con la inauguración navideña se abrirán también al público las siete Aldeas de Nadal: Campelo, Praza da Chousa en Combarro, Lourido, San Martiño, Porto de Raxó, Muíños de Samieira y Atrio de San Salvador.

En A Seca se instalará de nuevo la carpa Poio Máxico, que será también escenario de talleres, zona de juegos y de actuaciones a partir de 19 de diciembre : el espectáculo internacional Pica Pica (4 enero), Os Tres Porquiños (20 diciembre), Gramola Gominola (19 diciembre), sesiones de magia con Iago Saavedra, Óscar Fernández (21 diciembre) o el Mago Paco (25 diciembre), A Pirata Lola (3 enero) o la Aldea Musical do Nadal con Nelson Quinteiro (26 diciembre). La apuesta incluye una programación itinerante y pensada para todos los públicos, con espectáculos gratuitos.

Donde el encendido de las luces se mantiene para la tarde de este viernes es en Caldas y Ponte Caldelas, mientras que en Vilaboa se prevé para este sábado, pese a la lluvia.

Parte del equipo de la asociación de vecinos de Figueirido / FdV

En su caso, La parroquia de Figueirido será este sábado, a partir de las 20.30 horas, el escenario del encendido tras un intenso trabajo vecinal que se prolonga desde el mes de septiembre y que contó con la implicación directa de alrededor de treinta personas coordinadas por la asociación de vecinos presidida por Raquel Peón.

El elemento central de esta propuesta es un singular árbol de madera de once metros de altura, elaborada a partir de la colocación estratégica de 144 palés e iluminada con 18.000 leds.