Piden seis años de cárcel para el joven que rajó el cuello a su compañero de vivienda en Pontevedra

Un joven de 20 años, de iniciales A. M. S., se sentará la próxima semana en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra acusado de intentar matar en 2024 a su compañero de piso rajándole el cuello con un cúter en la vivienda que ambos ocupaban en el barrio de A Seca de la ciudad.

La víctima es un hombre de 47 años, que se "salvó por milímetros". Tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital de Montecelo, en donde fue atendido por un corte en el cuello que precisó veinte puntos de sutura.

Ambos residían en una casa abandonada en el citado barrio y la Fiscalía pide seis años de prisión por intento de homicidio.

En su escrito, subraya que ambas peraonas ocupaban una casa "abandonada y en mal estado, carente de servicios básicos como agua o luz eléctrica". Además, el acusado "sufre un trastorno de desajuste conductual grave por consumo de sustancias estupefacientes y alcohol, que hacía que en el momento de los hechos tuviera sus facultades intelectivo volitivas afectadas de modo moderado-grave."

Añade que en la madrugada del 6 de junio de 2024, "cuando ambos se encontraban en el interior de la casa, y concretamente dentro de la estancia principal de la planta baja, y estando la misma iluminada solamente por la luz que procedía de la linterna del teléfono móvil del procesado, tuvieron entre los dos una breve y áspera discusión, en el transcurso de la cual, el procesado, con la intención de acabar con la vida de su compañero de vivienda, cogió una cuchilla de las utilizadas en automodelismo que el mismo tenía en el interior de un estuche, y acercándose a A le produjo con la misma un corte longitudinal de tamaño considerable en la parte izquierda del cuello".

El fiscal apunta que la víctima "sangraba abundantemente por el cuello" y la víctima "pidió al procesado que le auxiliase, pero éste, lejos de hacerlo, se quedó con el teléfono móvil de aquél con la finalidad de dejar en situación de desamparo a su compañero de vivienda, por lo cual éste último, tras ponerse una prende alrededor del cuello a modo de torniquete, salió apresuradamente hacia la calle de A Seca para pedir ayuda, siendo inmediatamente seguido por el procesado con la cuchilla en la mano, guiado de la intención de seguir agrediéndole con dicho instrumento cortante, defendiéndose la víctima arrojando al procesado unas maderas que había al lado de un contenedor de basura, sin lograr alcanzarle. Finalmente el herido logró detener la marcha de un vehículo que circulaba en ese momento por la confluencia de las calles Casimiro Gómez y Padre Fernando Olmedo, cuyos ocupantes le auxiliaron avisando a Emergencias, personándose a los pocos minutos una dotación de agentes de policía y una ambulancia, en la que fue trasladado al servicio de urgencias del hospital de Montecelo, siendo allí atendido y curado del corte que tenía en el cuello, gracias a lo cual pudo salvar su vida"

El procesado " huyó del lugar, siendo posteriormente detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la plaza de García de la Riega, interviniéndole los agentes dentro de su mochila el teléfono móvil de la víctima, así como un estuche con un juego de cuchillas de automodelismo en la cual faltaba una de ellas con su mango respectivo, que era la que utilizó el procesado en la agresión y de la que se había desecho anteriormente a ser detenido".