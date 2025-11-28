Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ofrenda floral a la víctimas del machismo

Ofrenda floral a la víctimas del machismo | GUSTAVO SANTOS

Ofrenda floral a la víctimas del machismo | GUSTAVO SANTOS

El portavoz municipal Iván Puentes, los concejales del grupo municipal del PSOE y la diputada autonómica Paloma Castro participaron ayer en un acto en recuerdo de las víctimas de la violencia machista, que incluyó una ofrenda floral ante el Monumento á Liberdade y la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas este año y de un manifiesto que «representa el compromiso de los socialistas con la igualdad, con la dignidad y con la lucha contra la violencia machista».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents